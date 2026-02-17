«Кировка» проводит фестиваль весны и красоты «Мир женщины»

С 27 февраля по 1 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова пройдёт фестиваль весны и красоты «Мир женщины».

Как сообщает vk.com/odkkirova, «Мир женщины» - это пространство, где встречаются красота, стиль, грация и авторская энергия. В течение трёх дней гости фестиваля смогут посетить ярмарку локальных брендов, созданных женщинами и для женщин. Это уникальная возможность поддержать талантливых мастериц, обзавестись новыми знакомствами и проникнуться атмосферой настоящего праздника весны.

В преддверии Международного женского дня фестиваль приобретает особенную актуальность: здесь можно выбрать оригинальные и душевные подарки для мам, сестёр, подруг, коллег или порадовать себя чем-то по-настоящему особенным. Авторские изделия и локальные бренды помогут сделать праздник более тёплым и запоминающимся.

На фестивале будут представлены: авторские украшения и венцы; стильные наряды и аксессуары; натуральная и декоративная косметика; сувениры и подарки.

Фестиваль весны и красоты «Мир женщины» будет работать: 27 февраля - с 15.00 до 20.00; 28 февраля - с 17.00 до 20.00 и 1 марта - с 11.00 до 19.00.

Вход свободный. (0+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457308029%2F6052802b20744e7bbe