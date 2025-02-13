«Кировка» проводит «Кадетские игры»

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает северян и гостей города на областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры», который пройдёт во 22 февраля в 15.00. (12+)

Как сообщает vk.com/odkkirova, конкурс проводится среди учащихся кадетских классов учреждений образования, воспитанников клубов юных моряков и военно-патриотических клубов учреждений культуры и дополнительного образования Мурманской области.

Традиционный конкурс в новом году посвящён 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и включает в себя три этапа: строевая подготовка «Красив в строю - силён в бою» согласно Строевому уставу Вооружённых сил России; военно-исторический квест, представляющий собой интерактивную игру на время, в которой команды проходят по заранее спланированному маршруту, каждая точка задана в виде исторической головоломки; творческий конкурс «Победа в наших сердцах». Здесь команды представят литературно-музыкальные композиции военно-патриотической направленности.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457294819%2Fc12fd804ba8d6ae91c