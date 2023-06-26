Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 08:45
«Кировка» проводит мастер-класс для инструменталистов
Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова 29 июня приглашает инструменталистов всех специальностей (струнные, клавишные, духовые) на мастер-классы «Актуальность традиционных средств выразительности музыки (гармония, мелодия, ритм) в современных жанрах и стилях».
Как пишет vk.com/odkkirova, мастер-классы проведёт известный композитор, музыкант, аранжировщик и звукорежиссёр Алексей Морев.
Начало в 17.00 и 19.00. Количество мест ограничено, поэтому на участие в мастер-классе необходимо заполнить гугл-форму: https://docs.google.com/forms/d/1QyufjPq-CWvTB16UNlbx...
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Мурманской области.
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457275642%2Falbum-23902826_00%2Frev
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