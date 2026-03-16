«Кировка» проводит областной конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны»

22 марта в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» пройдёт областной конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны».

Конкурс представляет собой уникальную возможность для людей старшего поколения проявить свои таланты и умения, поделиться своими мастерскими шедеврами с публикой. Каждый участник оставит незабываемый след, частичку своей души на нашей сцене и поделится своей уникальной энергией с другими.

Участники представят свои таланты в различных номинациях: вокал; хореография; инструментальная музыка; театральный жанр/художественное слово; специальная номинация, посвящённая Году единства народов России «Узор дружбы».

Как сообщает «Кировка», гости конкурса увидят потрясающие выступления, особенности стиля каждого участника и оригинальные идеи, которые будут представлены на конкурсе. (0+)

