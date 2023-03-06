«Кировка в марте запускает «Заполярный движ»

Любишь музыку, танцы и веселье? Не знаешь, чем занять себя в пятницу вечером? Тогда тебе точно в «Кировку».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова запускает «Заполярный движ» - серию танцевальных вечеринок для подростков. Каждый месяц новая тема для встречи!

Первая вечеринка пройдёт 10 марта в 17.00 в жанре Cosplay (перевоплощений).

Программа вечера: современная музыка и популярные хиты; зажигательный ведущий, со своей конкурсной программой; конкурс «В образе». Приходите в костюме и станьте участниками. Ведущий вместе с залом решат, какой образ самый лучший.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457271684%2Falbum-23902826_00%2Frev