Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 08:45
«Кировка» в субботу приглашает молодёжь на «вечеринку»
26 апреля 18.00 в рамках фестиваля традиционной культуры «В Северной сторонке» пройдёт «Мурманская хороводная вечерка».
Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает северян старше 14 лет на веселье в русском стиле под живую музыку. Гостей ждут народные игры, танцы, хороводы.
Мероприятие проводит Региональное отделение Всероссийского движения «Хороводы России» и Русский национальный культурный центр «Рябиновый край», при поддержке Дома культуры Ленинского округа.
Для регистрации на вечёрку необходимо заполнить форму по ссылке: forms.yandex.ru/u/68060dc4...
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296947%2Fb05ae138f31f79b4ce
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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