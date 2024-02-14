«Кировка» встречает весну конкурсом «Мисс Обаяние»

24 февраля в 15.00 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс «Мисс Обаяние», предназначенный для девушек с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает «Кировка», это уникальное и важное мероприятие, направленное на поддержку и признание красоты и талантов каждой участницы.

Участницы конкурса получат возможность продемонстрировать свои таланты, элегантность и харизму, а также показать свою уникальность и способности.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457281630%2Falbum-23902826_00%2Frev