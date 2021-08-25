«Кировка» завершает летнюю кампанию для юных северян из оздоровительных лагерей

В период школьных каникул специалисты Дворца провели 92 мероприятия в рамках социокультурного проекта «С «Кировкой» веселей!».

Более 1000 юных жителей Заполярья стали участниками познавательных программ. В период действующих ограничений специалисты областного Дворца культуры активно использовали онлайн-формат для интерактивного взаимодействия с юными северянами.

В прямом эфире в программе «По морям, по волнам» школьники совершали виртуальное путешествие по России, «МультиКвиз» помог выяснить, как хорошо подростки знают мультфильмы, а новомодные гаджеты стали главными помощниками при исследовании столицы Кольского Заполярья в уличной квест-прогулке «В объективе детства».