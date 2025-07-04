Кировск готовится принять всероссийский фестиваль летних видов спорта «СпортФест Хибины – 2025»

Уже в эти выходные в Кировске в шестой раз состоится крупнейшее спортивное событие региона – фестиваль летних видов спорта «СпортФест Хибины». Мероприятие пройдёт на базе лыжного стадиона «Тирвас» и станет ярким продолжением традиции активного отдыха на Кольском полуострове.

С каждым годом «СпортФест Хибины» расширяет спортивную программу. В 2025 году участников ожидают соревнования по следующим дисциплинам: горный трейлраннинг (дистанции от 13 до 108 км), маунтинбайк (54 км), заплывы на сапбордах на 2 и 3,5 км, спортивное ориентирование, детские старты (от 1 до 3 км).

Впервые в программе – микс-гонка, сочетающая бег на 17 км и заплыв на сапборде на 2 км.

Фестиваль традиционно проходит в формате приключения выходного дня, однако в 2025 году будет предложена и дополнительная недельная программа: занятия йогой, семейные тренировки по баскетболу, обучающие курсы по технике трейлраннинга в условиях горной местности, а также сапбордингу.

«СпортФест Хибины» проводится с 2019 года и с каждым сезоном привлекает всё больше участников со всей страны. В 2024 году в фестивале приняли участие около 1200 спортсменов-любителей. Проект способствует трансформации Кировска во всесезонный центр спорта и туризма, привлекая внимание не только к зимним видам спорта, но и к возможностям летнего активного отдыха в Арктике.

Регистрация и подробная информация на сайте.

Фестиваль проходит при поддержке администрации города Кировска, компании «ФосАгро» и МАУ СОК «Горняк».

Фото (Мурманская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация серфинга Мурманской области»): https://gov-murman.ru/info/news/549811/#&gid=1&pid=3