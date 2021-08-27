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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.21 17:00

Кировск готовится встретить День горняка 28 августа

День шахтёра, или День горняка, празднуется в России в последнее воскресенье августа и в этом году выпадает на 29-е число. Работники Кировского филиала АО «Апатит» отметят профессиональный праздник в предстоящую субботу, 28 августа.

В этом году головному предприятию «Апатита» – компании «ФосАгро» исполняется 20 лет.  Поэтому День горняка в Кировске пройдет с особенным размахом.

С 11 часов субботы для горожан и гостей Кировска будут открыты многочисленные развлекательные площадки, на которых пройдут концерты, выставки, представления уличных театров, мастер-классы, выступления танцевальных групп и творческих коллективов. Своим искусством публику порадуют заслуженный артист России Валерий Семин, уличный театр «ТУТ» (г. Москва), «Надувное шоу Питиновых» (г. Москва), творческий центр АртАрктик.loft (г. Апатиты) и другие команды. Кроме этого, показательные выступления проведут победители и участники Первого Чемпионата России по самокатному спорту, а также призеры чемпионата России по скейтбордингу.

В полдень на площадке у управления Кировского филиала АО «Апатит» откроется традиционная выставка горной техники, а на озере Верхнем в это же время стартует презентация парусных яхт клуба Мурманского морского торгового порта «Паруса озера Верхнего».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, главная сцена праздника расположится на стадионе «Горняк». Здесь пройдет торжественная церемония открытия, с Днём горняка кировчан поздравят руководители компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит», представители правительства региона и главы городов Кировск и Апатиты.  Лучший горняк 2021 года получит традиционный подарок – новый автомобиль.

Главным подарком горожанам станет выступление столичных звезд – групп «Рондо» и «Любэ».

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