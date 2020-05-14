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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.20 11:00

Кировск и Апатиты: сидим дома

Дополнительные ограничительные мероприятия остаются на территории Кировска и Апатитов. И для этого есть серьёзные основания, хотя с 12 мая в Мурманской области, как и во многих других регионах страны, постепенно снимается режим самоизоляции. Как говорится в постановлении правительства Мурманской области № 291-ПП. Санитарно-эпидемический режим в этих городах остаётся без изменений, жители Апатит и Кировска должны соблюдать меры безопасности: выходить на улицу только по необходимости – на работу или в магазин. При этом введено дополнительное требование – обязательно ношение защитных масок. Кстати, на этой неделе организована их раздача около торговых центров в населённых пунктах региона.

Специалисты регионального Роспотребнадзора  отмечают, что уровень заболеваемости в этой промышленно-научной конгломерации остаётся все ещё высоким, поэтому они требуют продления на территориях данных муниципальных образований особого режима – выходить на улицу только по необходимости. При этом введено дополнительное требование – обязательно ношение масок. Важно понимать, что уровень заболеваемости в Апатитах и Кировске все ещё высокий.

Как отмечают специалисты, Кировск и Апатиты являются туристическим центром нашего региона, поэтому завоз вируса на эту территорию был сильнее, чем в другие города региона, началось распространения его раньше.

Поэтому постановление губернатора запрещает пока открывать в городах Кировск и Апатиты магазины одежды, промтоваров и салоны красоты. Действительно – текущая санитарно-эпидемическая обстановка крайне нестабильна, и открытие подобных мест массового скопления людей, может быть крайне опасным и повысит заболеваемость в районе.

- Понятно, что у жителей накопилась усталость и есть желание выйти на улицу. Но сегодня крайне важно соблюдать карантинные меры. Только так мы сможем сократить срок карантина. Если же правила не соблюдать, то его период может удлиняться бесконечно, - говорит глава региона Андрей Чибис.

Надо отметить, что больше половины всех выздоровевших в регионе, проживают в Кировске и Апатитах. Высокие темпы успешного лечения опасного заболевания в Кировско-Апатитской агломерации – результат слаженных и оперативных действий региональных властей, компании «ФосАгро», системы здравоохранения Мурманской области, муниципалитетов. На сегодняшний день в городах сложилась уникальная для страны ситуация – после пика прироста заболеваемости количество выздоровевших на территории Кировско-Апатитского района уже вторые сутки подряд превышает количество заболевших. Налицо позитивная динамика, которая возникла в результате строгого соблюдения режим самоизоляции: 11 мая заболели 7 человек, выздоровели 12;  12 мая заболел 1 человек, выздоровели 9.

Эти данные говорят о том, что предпринимаемые усилия и режим самоизоляции  дали свой положительный результат, но жителям необходимо ещё потерпеть две-три недели, что позволит в течение месяца вернуться к привычной жизни с небольшими ограничениями в дальнейшем и встретить северное лето выходом из режима самоизоляции.

А в это время в Мурманске скончалась 69-летняя женщина с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Первый тест на коронавирус у пациентки дал положительный результат, затем на фоне лечения два последующих теста были отрицательными.  Женщина проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, ввиду ухудшения состояния на реанимобиле была переведена в МОКБ им. Баяндина, находилась на искусственной вентиляции лёгких. Пациентка имела хронические заболевания сердца и ожирение. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

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