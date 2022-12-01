Кировск первым в нашем регионе в уходящем году зажёг главный символ Нового года

В Кировске у центральной ёлочки устроили городской праздник для детей и взрослых. Почувствовать атмосферу самого уютного семейного праздника пришли сотни горожан с детьми.

В Кировске у центральной ёлочки устроили городской праздник для детей и взрослых. Почувствовать атмосферу самого уютного семейного праздника пришли сотни горожан с детьми.

Для самых маленьких приготовили театрализованное представление, а главный новогодний волшебник вместе с юными кировчанами зажгли огни на зелёной красавице.

Фото и видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk