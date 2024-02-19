Кировск примет финальные соревнования XII зимней Спартакиады учащихся по ски-альпинизму

Финал XII зимней Спартакиады учащихся по ски-альпинизму пройдёт в Кировске с 21 по 25 февраля. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 17-18 лет (2006-2007 г.р.).

Соревнования по ски-альпинизму состоятся в двух дисциплинах: спринт и эстафета. Планируется, что в Спартакиаде примут участие порядка 60 спортсменов из 9 регионов России, в том числе и члены сборной команды Мурманской области.

В первый соревновательный день, 23 февраля, спортсмены вступят в борьбу за медали в спринте. В 10.30 состоится церемония открытия Спартакиады, а в 19.30 – торжественное награждение победителей и призёров. Второй день соревнований, 24 февраля, начнётся в 11.00 с эстафет. Закрытие состоится в 17.00.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ски-альпинизм как массовый, безусловно, новый вид спорта для нашего региона, и в целом для России. Ски-альпинизм стал олимпийским видом спорта. Подобные соревнования проводятся в рамках всероссийских спартакиад между спортсменами субъектов Российской Федерации по летним и зимним видам спорта с 2019 года. XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года проводится по 16 видам спорта. В июле 2023 года Мурманская область была определена на конкурсной основе местом проведения финала Спартакиады учащихся по альпинизму (ска-альпинизм) и II этапа Спартакиады учащихся по лыжным гонкам.

Фото: https://gov-murman.ru