Кировск примет первенство Северо-Запада по лыжным гонкам

В Кировске с 29 января по 2 февраля состоится первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие порядка 140 спортсменов со всех регионов Северо-Запада.

В программе первенства СЗФО: гонки с раздельным стартом и спринты классическим и свободным стилем, а также эстафеты 4х3 км у девушек и 4х5 км у юношей. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены до 18 лет.

Все гонки пройдут на базе лыжного комплекса «Тирвас». Первый старт запланирован 29 января – девушкам предстоит пробежать гонку с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км. Старт гонки запланирован на 11.00, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/