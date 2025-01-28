Мурманская область. Арктика (16+)28.01.25 17:30
Кировск примет первенство Северо-Запада по лыжным гонкам
В Кировске с 29 января по 2 февраля состоится первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие порядка 140 спортсменов со всех регионов Северо-Запада.
В программе первенства СЗФО: гонки с раздельным стартом и спринты классическим и свободным стилем, а также эстафеты 4х3 км у девушек и 4х5 км у юношей. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены до 18 лет.
Все гонки пройдут на базе лыжного комплекса «Тирвас». Первый старт запланирован 29 января – девушкам предстоит пробежать гонку с раздельным стартом свободным стилем на дистанции 10 км. Старт гонки запланирован на 11.00, сообщает Министерство спорта Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:50«Переводчик». Художественный фильм (16+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Индексации на 9,5% недостаточно: доходы пенсионеров продолжают падать-PRO Валюту (16+)Курс доллара США резко укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?