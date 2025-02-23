Кировск примет всероссийские соревнования и первенство России по горнолыжному спорту

На трассах Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу пройдут значимые для горнолыжного спорта соревнования. В них примут участие более 100 сильнейших спортсменов в возрасте 14-15 лет из разных регионов России.

Первыми на старт выйдут участники всероссийских соревнований «Приз Бориса Кузнецова». Им предстоит определить победителя с 25 февраля по 1 марта. Медали будут разыгрываться в дисциплинах слалом-гигант, слалом и в командных соревнованиях.

Старт первенству России дадут 4 марта. Соревнования продлятся до 9 марта. Участникам предстоит состязаться в дисциплинах слалом-гигант, слалом, параллельный слалом и в командных соревнованиях.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/