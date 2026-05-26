Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событийМинистерство здравоохранения Мурманской области запустило регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.05.26 11:50

Кировск принял юбилейный турнир по хоккею «Кубок Сергея Фёдорова» на призы компании «ФосАгро»

Кубок проходит в Кировске пятый год подряд. За это время турнир завоевал большую популярность у зрителей и особенно – у игроков. Юные хоккеисты вкладывают весь азарт, чтобы как можно эффектней выступить в конце сезона.

В Кировске состоялся пятый, юбилейный, юношеский турнир по хоккею «Кубок Сергея Фёдорова» на призы компании «ФосАгро».

В престижных межрегиональных соревнованиях, которые проводится по инициативе компании «ФосАгро», администрации города Кировска и двукратного призёра Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира и СССР, трёхкратного обладателя Кубка Стенли, члена Зала славы Международной федерации хоккея с шайбой Сергея Фёдорова, приняли участие шесть юношеских команд из Санкт-Петербурга, Пскова, Лодейного Поля, Петрозаводска и Мурманска, а также сборная команда Школы хоккея Сергея Фёдорова, члены которой представляли Апатиты и Кировск.

«Мы рады и гордимся, что к нам приехали лучшие хоккеисты Северо-Западного федерального округа, - приветствовал участников церемонии открытия, которая прошла в Ледовом дворце «Апатит-Арена», заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров. - В ближайшие дни, уверен, вы покажете всё, чему вас научили на тренировках. Будет замечательная яркая игра, будет много шайб, и пусть победит сильнейший».

Игры в рамках турнира продолжались в течение четырех дней. При этом каждый матч держал зрителей в напряжении до финального свистка. По словам тренеров, это объясняется тем, что состав команд очень сильный и «ровный» по уровню спортсменов, в котором выделяются буквально один-два игрока.

Кубок проходит в Кировске пятый год подряд. За это время турнир завоевал большую популярность у зрителей и особенно – у игроков. Юные хоккеисты вкладывают весь азарт, чтобы как можно эффектней выступить в конце сезона.

«О нашей команде могу сказать так – сыгранные, дерзкие, - говорит игрок команды «Заневский молот» из Санкт-Петербурга Михаил Назаров. – Но я думаю, победит «Карелия», мы сегодня днём с ними играли и проиграли».

В результате упорной борьбы победителем турнира стала команда «Карелия» из Петрозаводска. На втором месте – мурманская «Арктика». Третье место завоевала сборная команда Школы хоккея Сергея Фёдорова (Хибины).

«Примерно на это и надеялись, были опасения, но характер проявили, за это хвалю! Два раза обыграть очень упертый Псков и дать достойный бой Мурманску — хорошо, молодцы», - говорит один из тренеров сборной команды Школы хоккея Сергея Фёдорова (Хибины) Виталий Модельян.

Напомним, школа хоккея Сергея Фёдорова была открыта в Кировске в 2020 году по инициативе компании «ФосАгро» и при поддержке прославленного спортсмена. Его интерес к Апатитско-Кировскому району Кольского Заполярья оправдан: именно здесь он впервые вышел на лед и начал свой путь в большой спорт. С 2023 года школа работает и в Апатитах. Сегодня в двух городах в ней абсолютно бесплатно тренируются 280 юных спортсменов. Все затраты, связанные с тренировочным процессом и участием в соревнованиях, берет на себя центр «ДРОЗД - Хибины» - региональный оператор спортивно-образовательной программы «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» в структуре которой работает Школа.

Награды и подарки участникам соревнований на церемонии торжественного закрытия турнира вручили заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров, глава города Апатиты Николай Бова и председатели Советов депутатов Апатитов и Кировска Светлана Кательникова и Вадим Турчинов. Кубками отметили лучших игроков турнира. Кроме того, каждый участник турнира получил памятный подарок от компании «ФосАгро», все призёры вместе с наградами – ценные персональные подарки и один - для команды. Также денежными сертификатами отмечены судьи турнира и тренеры команд.

 

 

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ФосАгро».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 12 копеек, евро теряет 2,15 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: завершение отопительного сезона – в топ-5 самых обсуждаемых северянами тем-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять