Кировск принял юбилейный турнир по хоккею «Кубок Сергея Фёдорова» на призы компании «ФосАгро»

В Кировске состоялся пятый, юбилейный, юношеский турнир по хоккею «Кубок Сергея Фёдорова» на призы компании «ФосАгро».

В престижных межрегиональных соревнованиях, которые проводится по инициативе компании «ФосАгро», администрации города Кировска и двукратного призёра Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира и СССР, трёхкратного обладателя Кубка Стенли, члена Зала славы Международной федерации хоккея с шайбой Сергея Фёдорова, приняли участие шесть юношеских команд из Санкт-Петербурга, Пскова, Лодейного Поля, Петрозаводска и Мурманска, а также сборная команда Школы хоккея Сергея Фёдорова, члены которой представляли Апатиты и Кировск.

«Мы рады и гордимся, что к нам приехали лучшие хоккеисты Северо-Западного федерального округа, - приветствовал участников церемонии открытия, которая прошла в Ледовом дворце «Апатит-Арена», заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров. - В ближайшие дни, уверен, вы покажете всё, чему вас научили на тренировках. Будет замечательная яркая игра, будет много шайб, и пусть победит сильнейший».

Игры в рамках турнира продолжались в течение четырех дней. При этом каждый матч держал зрителей в напряжении до финального свистка. По словам тренеров, это объясняется тем, что состав команд очень сильный и «ровный» по уровню спортсменов, в котором выделяются буквально один-два игрока.

Кубок проходит в Кировске пятый год подряд. За это время турнир завоевал большую популярность у зрителей и особенно – у игроков. Юные хоккеисты вкладывают весь азарт, чтобы как можно эффектней выступить в конце сезона.

«О нашей команде могу сказать так – сыгранные, дерзкие, - говорит игрок команды «Заневский молот» из Санкт-Петербурга Михаил Назаров. – Но я думаю, победит «Карелия», мы сегодня днём с ними играли и проиграли».

В результате упорной борьбы победителем турнира стала команда «Карелия» из Петрозаводска. На втором месте – мурманская «Арктика». Третье место завоевала сборная команда Школы хоккея Сергея Фёдорова (Хибины).

«Примерно на это и надеялись, были опасения, но характер проявили, за это хвалю! Два раза обыграть очень упертый Псков и дать достойный бой Мурманску — хорошо, молодцы», - говорит один из тренеров сборной команды Школы хоккея Сергея Фёдорова (Хибины) Виталий Модельян.

Напомним, школа хоккея Сергея Фёдорова была открыта в Кировске в 2020 году по инициативе компании «ФосАгро» и при поддержке прославленного спортсмена. Его интерес к Апатитско-Кировскому району Кольского Заполярья оправдан: именно здесь он впервые вышел на лед и начал свой путь в большой спорт. С 2023 года школа работает и в Апатитах. Сегодня в двух городах в ней абсолютно бесплатно тренируются 280 юных спортсменов. Все затраты, связанные с тренировочным процессом и участием в соревнованиях, берет на себя центр «ДРОЗД - Хибины» - региональный оператор спортивно-образовательной программы «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» в структуре которой работает Школа.

Награды и подарки участникам соревнований на церемонии торжественного закрытия турнира вручили заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров, глава города Апатиты Николай Бова и председатели Советов депутатов Апатитов и Кировска Светлана Кательникова и Вадим Турчинов. Кубками отметили лучших игроков турнира. Кроме того, каждый участник турнира получил памятный подарок от компании «ФосАгро», все призёры вместе с наградами – ценные персональные подарки и один - для команды. Также денежными сертификатами отмечены судьи турнира и тренеры команд.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ФосАгро».