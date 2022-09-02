Кировск присоединяется к акции «Капля жизни», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Кировске 3 сентября к акции «Капля жизни» присоединятся воспитанники Центра детского творчества «Хибины». В 11.00 между домами 7 и 9 по проспекту Ленина пройдёт митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября посвящён датам трагических событий, произошедших в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане. Тогда, во время террористического акта в школе, погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, через акцию «Капля жизни» организаторы призывают вспомнить всех жертв терроризма, погибших сотрудников правоохранительных органов, символически напоить всех тех, кого уже нет.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk