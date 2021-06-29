Кировский городской Дворец культуры готовится к реализации нацпроекта «Культура»

В Кировском городском Дворце культуры завершился ремонт малого концертного зала. Проведённые работы – один из этапов создания в 2022 году на базе учреждения виртуального концертного зала. Это стало возможным благодаря участию Дворца культуры в конкурсных процедурах в рамках национального проекта «Культура».

В настоящее время в малом зале обновлены напольное покрытие и покрытие стен. Кроме того, кардинально изменён дизайн помещения. На проведение ремонтных работ Дворец культуры получил более 3,6 млн рублей из муниципального бюджета.

Открытие в 2022 году виртуального концертного зала позволит кировчанам следить за происходящими культурными событиями в столице, слушать музыкальные шедевры, исполняемые на сценах лучших концертных залов России, в режиме онлайн. Работа зала также поможет включить посетителей в единое культурно-музыкальное пространство страны.

Как сообщает региональное Министерство культуры, уже осенью в обновлённом концертном помещении пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 90-летию города Кировска.