Кировской спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу исполнилось 75 лет

Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоялось в Кировском городском Дворце культуры. От имени депутатов Мурманской областной Думы коллектив учреждения, выпускников и нынешних учащихся поздравила председатель профильного комитета Лариса Круглова.

Она подчеркнула, что за 75 лет школа стала настоящей кузницей спортивных талантов, воспитав тысячи спортсменов, многие из которых записали свои имена в историю российского и международного спорта.

- За этим успехом стоит огромный труд тренерско-преподавательского состава – настоящих профессионалов своего дела, людей, преданных своей работе и искренне любящих детей, - отметила депутат.

Лариса Круглова пожелала всем новых спортивных побед, процветания, здоровья и благополучия на многие годы и вручила награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31289/