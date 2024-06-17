Кита освободили от куска сети: губернатор Андрей Чибис поручил создать Центр защиты китов на территории Мурманской области

Вчера в ходе встречи с оперативной группой по спасению кита губернатор Андрей Чибис поручил создать Центр защиты китов на территории Мурманской области.

В правительстве области совместно с оперативной группой по спасению кита, созданной по поручению губернатора, подвели итоги успешного завершения операции.

В состав опергруппы вошли представители Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Росприроднадзора, АО «Кольская ГМК», турбизнеса, Совета по морским млекопитающим, специалисты по спасению морских млекопитающих «Бумеранг».

В ходе встречи Андрей Чибис выразил слова признательности всем, кто принимал участие в операции, а также вручил Благодарственные письма за вклад в сохранение популяции краснокнижных видов животных Кольского полуострова.

«Спасибо огромное всем тем, кто помогал. Это командная работа, которая дала свой результат», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, раненого кита, запутавшегося в обрывках сетей, в начале июня обнаружили туристы в Териберке, где позже был развернут передвижной штаб по спасению морского млекопитающего. На протяжении всей спасательной операции проходило наблюдение степени тяжести ранения кита. С 11 июня начались работы по освобождению млекопитающего. Ночью после двухчасовой погони спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно, сеть извлекли.

«Кит застрял в веревке. Веревка не позволяла ему полноценно открыть рот, из-за чего он не мог хорошо питаться. Сейчас животное свободно. Нами принято решение создать на территории нашего региона Центр защиты китов. В том числе, чтобы была оперативная группа реагирования, если какой-то кит снова окажется в опасности. Коллеги с Дальнего Востока помогут обучить наших спасателей и передадут опыт спасения», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил сотрудник организации «Бумеранг» Вячеслав Козлов, что именно в такие моменты проявляется человечность.

«Наш дом – планета, и она должна стать безопасной для всех, кто на ней обитает. Важно бережно относиться к окружающему миру. Включение в процесс спасения животного органов государственной власти, бизнеса позволило оперативно и эффективно провести операцию. Это фантастика. Мы поддерживаем идею создания Центра. Готовы полностью включиться в эту работу. Вы большие молодцы», – рассказал Вячеслав Козлов.

Фото: https://dzen.ru/news/story/2a6ef314-6a99-5751-95ab-3f01227e7854