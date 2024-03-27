Китайские компании заинтересованы в расширении бизнеса по Северному морскому пути в российской Арктике, а также в продлении навигации этого маршрута, заявил генеральный директор китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь.

Как сообщает 1prime.ru, на федеральной территории Сириус в рамках 13-го форума «Атомэкспо» состоялась сессия «Северный морской путь. Бескрайний потенциал Арктики». В ходе сессии представители российской стороны совместно с Индией, Китаем и Японией обсуждали возможности развития судоходства, создание транспортных коридоров, проходящих в том числе через Северный морской путь РФ.

«Наша компания стала участником в развитии и реализации идеи Северного морского пути. В прошлом году нам была оказана поддержка «Росатома», мы накопили опыт и достигли ожидаемых целей и показали всем, что данный маршрут работает. В этом году мы продолжим расширять бизнес на северном маршруте, в то же время мы должны стремиться к созданию условий, изучать продление навигации северного маршрута, постепенно обеспечивать по северному маршруту регулярный и качественный сервис», - сказал Цзинь на сессии.

Он подчеркнул, что в работе по расширению бизнеса через Северный морской путь необходимо учитывать риски и сложности, в том числе географические, однако в целом реализация этого проекта вызывает интересен у китайской стороны. «Всё равно, мы очень активно изучаем проекты по строительству специальных судов для работы круглый год… Северный морской путь - это тема для всего человечества. Северный путь, о котором говорят в Китае и России, является не только великой идеей на благо китайского и российского народа, но и на благо человечества. Мы очень рады, что наша компания стала участником в развитии и реализации идеи северного пути», - отметил Цзинь.

Говоря о развитии судоходства, первый секретарь, руководитель экономического и коммерческого отдела посольства Индии в РФ Вед Пракаш Сингх отметил, что существует несколько организационных возможностей транспортных коридоров - Пакистан-Индия с ответвлением в Россию, Россия-Индия-Иран. В случае запуска восточного морского коридора Ченнаи-Владивосток, время в пути по морю сократится на 40%, считает Сингх, при этом доход участников рынка значительно возрастает.

Фото предоставлено ПАО «ММП».