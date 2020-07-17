Китайский ледокол «Снежный дракон-2» отправился в длительную арктическую экспедицию

15 июля первый построенный в Китае полярный ледокол «Сюэлун-2» («Снежный дракон-2») с учёными на борту отправился в экспедицию в Арктику.

Судно вышло из порта Шанхай, передает агентство «Синьхуа». В апреле текущего года, оно завершило первую экспедицию в Антарктику. Новый поход станет первой научной экспедицией в Арктику. Ожидается, что ледокол вернётся в Шанхай в конце сентября. Всего ему предстоит пройти 12 тысяч морских миль.

Экспедиция организована Министерством природных ресурсов КНР. В ее рамках планируется провести серию исследований биологического разнообразия и экосистем, закисления океана и химической среды, а также новых загрязнителей в таких районах, как Чукотское плато, Канадская котловина и центральная часть Северного Ледовитого океана.