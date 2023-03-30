Китайский след: открывает ли сотрудничество с КНР новые перспективы на рынке труда?

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии и резюме с упоминанием Китая и китайского языка, размещённые на сайте с начала года, чтобы разобраться, готов ли российский рынок труда к расширению внешнеэкономических связей с КНР.

Российско-китайские отношения входят в новую стадию развития – перспективные инвестиционные проекты, планы по увеличению товарооборота, развитию транспортных и логистических цепочек, совместные программы в области науки, образования и культуры. Всё это влечёт увеличение спроса на специалистов со знанием китайских рынков и китайского языка.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии и резюме с упоминанием Китая и китайского языка, размещённые на сайте с начала года, чтобы разобраться, готов ли российский рынок труда к расширению внешнеэкономических связей с КНР.

Ситуация с соискателями

Выяснилось, что только за первый квартал 2023 года соискатели разместили более 33 тысячи резюме, в которых указано знание китайского языка. При этом 61% из них находятся в активном поиске, то есть ищут работу прямо сейчас и рассматривают предложения работодателей.

Если говорить о распределении китаистов по стране, то первое место по их числу занимает Москва – 64% таких резюме размещено именно здесь, на втором месте – Санкт-Петербург (14%). Третье место делят Приморский край и Московская область (по 3,1% в каждом регионе). В десятку лидеров также вошли Новосибирская и Иркутская области (3% и 2,7% соответственно), Краснодарский край (2,3%), Республика Татарстан (2,2%), Свердловская область (2%), Хабаровский и Красноярский край (1,6% и 1,2% соответственно).

Чаще всего жители российских регионов со знанием китайского языка ищут работу переводчиками (8% или более 4 тысяч резюме от общего числа резюме китаистов), менеджерами по продажам (6% или более 3 тысяч резюме) и учителями/преподавателями (5% или 2,7 тысяч). Ещё по 4% (или более 2 тысяч резюме в каждой специальности) готовы работать руководителями проектов, менеджерами по закупкам и менеджерами по логистике/ВЭД. Интересно, что 82% соискателей имеют высшее образование, 13% – незаконченное высшее, ещё 5% – среднее специальное. 40% китаистов готовы работать полный день, 23% – рассматривают удаленный формат работы, 22% – гибкий график, а 2% – готовы работать вахтовым методом.

Медиана ожидаемой заработной платы соискателей со знанием китайского составила 70000 рублей. При этом среднее зарплатное ожидание выше всего оказалось у соискателей из Москвы (134 тысячи рублей), Уфы (86 тысяч) и Санкт-Петербурга (82 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 1).

Помимо этого, при анализе резюме, размещенных на hh.ru с начала года, выяснилось, что около 5,5 тысячи соискателей с российским гражданством готовы переехать ради работы в Китай. Из них 7% – это руководители проектов, по 5% – менеджеры по продажам и переводчики, 4% – менеджеры по закупкам и программисты/разработчики, и ещё по 3% – менеджеры по логистике/ВЭД и учителя.

В среднем такие соискатели хотели бы получать 110 тысяч рублей. Большее число этих резюме размещено в Москве (более 2,3 тысячи), где соискатели при переезде в КНР в среднем рассчитывают на зарплату в 150 тысяч рублей. На втором месте – Санкт-Петербург (около 700 резюме и ожидание в 100 тысяч рублей). Также в пятерку лидеров по числу резюме соискателей, готовых к переезду в Китай ради работы, попали Новосибирск (ожидание 80 тысяч рублей), Владивосток (100 тысяч) и Екатеринбург (80 тысяч рублей).

Ситуация с вакансиями

Напомним, что в 2022 году, потребность в специалистах со знанием китайского выросла на 70% (7,6 тысяч таких вакансий) по сравнению с 2021 годом, и превысила показатели допандемийного периода более чем на 45%.

В 2023 году только с января по март работодатели разместили 3,8 тысячи вакансий для соискателей со знанием китайского языка. Чаще всего таких сотрудников ищут компании из отрасли «Перевозки, логистика, ВЭД» (9% от общего числа вакансий для китаистов), «Образовательные учреждения» (9%), «Услуги для бизнеса» (8%), «Товары народного потребления» (непищевые) (7%) и «Розничная торговля» (7%).

В разрезе профессиональных сфер больше всего востребованы специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства. Как правило компании предлагают работу на полный день (81%), ещё 11% - удаленку.

Чаще всего в вакансиях работодатели указывают зарплату от 50 тысяч рублей (47%), треть (29%) – от 90 тысяч рублей, ещё 15% - от 175 тысяч (наглядно на диаграмме 2).

«Интерес к специалистам со знанием китайского языка, как и самих специалистов к работе, связанной с Поднебесной, для дальневосточников не новость. В нашем регионе, тесно граничащим с соседом КНР, есть несколько сильных языковых школ, вузов, выпускающих специалистов с дипломами образцов обеих стран, традиционный и взаимный туристический поток, и товарообмен. А с момента утверждения национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока количество инвестиций со стороны Китая прирастает ежегодно. Здесь и до пандемии публиковались предложения о работе для «китаистов» как на территории ДФО, так и в городах Поднебесной, а после пандемии и при текущем «курсе на Восток», количество предложений прирастает ещё активнее. Соискатели по-прежнему охотно рассматривают предложения с местом работы в городах КНР, но в общем потоке таких предложений немного, а больше предложений с работой на территории нашей странны», – комментирует Ксения Аверина, директор hh.ru Дальний Восток.