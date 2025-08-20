Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже

Цены на нефть умеренно поднимаются после довольно резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлениями по поводу российско-украинского конфликта.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение трёхсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.

Западные СМИ пишут, что Белый дом намерен провести встречу президентов РФ, США и Украины в Будапеште. По словам собеседников портала «Politico», «именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь», а секретная служба США уже ведёт подготовку к проведению встречи в венгерской столице.

Участники рынка считают, что успешные переговоры могут привести к смягчению санкций в отношении России, включая нефтяной сектор, что может увеличить предложение на мировом рынке. В то же время аналитики отмечают, что пока уверенности в успехе нет.

«Даже с учётом ожиданий мира объём «коротких» позиций в нефти рекордный, - написал старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флин. - Люди делают ставку на перемирие, и, если его не случится, цены на нефть могут подскочить».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 800 тысяч баррелей.

Курс доллара США умеренно укрепляется в паре с евро, а также снижается к иене и фунту стерлингов утром в среду. Трейдеры оценивают статданные из Китая, Японии и Великобритании, а также ждут новых сигналов от Федеральной резервной системы.

Участники рынка ждут начала экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в котором примут участие главы ведущих центробанков мира.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступит на мероприятии в пятницу. Трейдеры надеются получить от него сигналы о том, готов ли американский ЦБ возобновить снижение базовой ставки в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения на 25 базисных пункта на сентябрьском заседании оценивается рынком примерно в 85%, по данным «FedWatch». Ранее в этом месяце оценка приближалась к 100%.

Потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 3,8% в годовом выражении, рекордными темпами с января 2024 года, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 3,7%, по данным «Trading Economics». В июне она составила 3,6%.

Японский экспорт в июле уменьшился на 2,6% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2021 года, а импорт сократился на 7,5%. Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 2,1% и падения импорта на 10,4%, сообщает «Trading Economics».

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет «Trading Economics». Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) третий месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Евро по данным на 9.49 мск снизился на 0,09% - до $1,1637 по сравнению с $1,1647 на закрытие торгов во вторник. Тем временем фунт стерлингов дорожает на 0,05% и торгуется на уровне $1,3498 по сравнению с $1,3491 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены снизился на 0,2% - до 147,32 иены против 147,67 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна и торгуется на уровне 7,1874 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром в среду, рубль слегка понижается в ожидании новых драйверов к движению и несмотря на рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1645 рубля (+1,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,57 копейки ниже уровня действующего официального курса.