Нефтяные цены умеренно растут сегодня утром после резкого подъёма накануне. Поддержку рынку оказывают ожидания, что ведущие экспортёры топлива продолжат сокращать предложение, тогда как спрос будет расти по мере восстановления мировой экономики.

Как пишет finmarket.ru, Саудовская Аравия может продлить добровольное снижение добычи на 1 млн баррелей и на октябрь, показал проведенный «Bloomberg» опрос аналитиков. «Вопрос скорее в том, будут ли саудиты усиливать снижение добычи. А поскольку подобное притягивает подобное, к ним могут присоединиться Кувейт и ОАЭ, которые пока занимают выжидательную позицию», - сказал управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж.

Тем временем РФ и страны ОПЕК+ достигли очередных договоренностей по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Основные параметры будут озвучены на следующей неделе, добавил он.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,16 рубля (+13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,19 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,1215 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 9,65 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 35,2 копейки и составил 104,437 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 21,29 копейки, евро - на 50,37 копейки.

Стоимость доллара незначительно снижается по отношению к евро перед выходом данных рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов.

А китайский юань вырос до трёхнедельного максимума против доллара США в пятницу на фоне новых мер центрального банка Китая, направленных на поддержание национальной валюты посредством смягчения требований к обязательным валютным резервам банков. Поддержку юаню также оказали результаты опроса, неожиданно для рынка указавшие на оживление активности в производственном секторе Китая в августе.