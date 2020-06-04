Кладбище в Белокаменке временно откроют для посещения

В 2020 году Троицкая родительская суббота выпадает на 6 июня. За день до праздника Святой Троицы, которая в этом году отмечается 7 июня, совершается поминовение усопших. Церковь поясняет, что в этот день важно помянуть не только своих родных, но и всех православных христиан.

В связи с этим администрация Кольского района временно упрощает порядок посещения места захоронения, расположенного недалеко от села Белокаменка. Напомним, данный населенный пункт входит в состав сп. Медждуречье на территории которого с 11 апреля введён режим ЧС.

Упрощенный режим посещения данного кладбища будет действовать только 5, 6, 7 и 8 июня.

Для граждан ЗАТО Александровск пропуск через КПП будет осуществляться по постоянной (временной) регистрации в г. Гаджиево, г. Полярный, г. Снежногорск, г. Олень-губа.

Пропуск через КПП граждан, имеющих постоянную (временную) регистрацию на другой территории Мурманской области осуществляется следующим образом:

Для посещения кладбища в Белокаменке гражданам необходимо направить заявку, составленную в произвольной форме, на электронную почту отдела безопасности администрации Кольского района ob@akolr.gov-murman.ru

В заявке указывается: Цель и дата посещения. ФИ.О. граждан и их паспортные данные, а также государственный номер личного автотранспорта.

Если граждане собираются проехать на кладбище с. Белокаменка на общественном транспорте, то в заявке следует указать «на рейсовом автобусе».

При этом на самой строительной площадке ООО «Новатэк-Мурманск» режим «Чрезвычайная ситуация» не отменен и продолжает действовать!

В связи с этим администрация Кольского района напоминает:

- проезд (заезд) граждан в само с. Белокаменка ЗАПРЕЩЁН;

- во время парковки автомобилей возле кладбища все граждане ОБЯЗАНЫ соблюдать законные требования сотрудников ОМВД и сотрудников охраны ООО «Новатэк-Мурманск» и не создавать помехи для движения строительного транспорта;

- в соответствии с постановлением правительства от 04.04.2020 года №175 в редакции от 25.05.20220 №348-ПП все граждане ОБЯЗАНЫ соблюдать правила поведения в общественных местах;

- провоз спиртных напитков для работников, осуществляющих трудовую деятельность в интересах ООО «Новатэк-Мурманск» - ЗАПРЕЩЁН.