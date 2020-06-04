В Мурманске начинаются подготовительные работы для строительства многоквартирных домов на улице БондарнойЖителей Мурманской области становится всё меньше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.06.20 09:30

Кладбище в Белокаменке временно откроют для посещения

В 2020 году Троицкая родительская суббота выпадает на 6 июня. За день до праздника Святой Троицы, которая в этом году отмечается 7 июня, совершается поминовение усопших. Церковь поясняет, что в этот день важно помянуть не только своих родных, но и всех православных христиан.

В связи с этим администрация Кольского района временно упрощает порядок посещения места захоронения, расположенного недалеко от села Белокаменка. Напомним, данный населенный пункт входит в состав сп. Медждуречье на территории которого с 11 апреля введён режим ЧС.

Упрощенный режим посещения данного кладбища будет действовать только 5, 6, 7 и 8 июня.

Для граждан ЗАТО Александровск пропуск через КПП будет осуществляться по постоянной (временной) регистрации в г. Гаджиево, г. Полярный, г. Снежногорск, г. Олень-губа.

Пропуск через КПП граждан, имеющих постоянную (временную) регистрацию на другой территории Мурманской области осуществляется следующим образом:

Для посещения кладбища в Белокаменке гражданам необходимо направить заявку, составленную в произвольной форме, на электронную почту отдела безопасности администрации Кольского района ob@akolr.gov-murman.ru

В заявке указывается: Цель и дата посещения. ФИ.О. граждан и их паспортные данные, а также государственный номер личного автотранспорта.

Если граждане собираются проехать на кладбище с. Белокаменка на общественном транспорте, то в заявке следует указать «на рейсовом автобусе».

При этом на самой строительной площадке ООО «Новатэк-Мурманск» режим «Чрезвычайная ситуация» не отменен и продолжает действовать!

В связи с этим администрация Кольского района напоминает:

- проезд (заезд) граждан в само с. Белокаменка ЗАПРЕЩЁН;

- во время парковки автомобилей возле кладбища все граждане ОБЯЗАНЫ соблюдать законные требования сотрудников ОМВД и сотрудников охраны ООО «Новатэк-Мурманск» и не создавать помехи для движения строительного транспорта;

- в соответствии с постановлением правительства от 04.04.2020 года №175 в редакции от 25.05.20220 №348-ПП все граждане ОБЯЗАНЫ соблюдать правила поведения в общественных местах;

- провоз спиртных напитков для работников, осуществляющих трудовую деятельность в интересах ООО «Новатэк-Мурманск» - ЗАПРЕЩЁН.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Команда Че». Художественный сериал, 16 серия (16+)13:50«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - средний чек за оплату ЖКУ в апреле в России уменьшился в годовом выражении на 14%-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть снижаются, рубль реагирует ослаблением курса-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС – в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 776 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика