Класс РС: Регистр успешно завершил освидетельствование плавучего дока № 3 Мурманского судоремонтного завода

Специалисты Мурманского филиала Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр) завершили освидетельствование плавучего дока «Плавдок №3» Мурманского судоремонтного завода (МСЗ), дочерней компании «Группы компаний С7». На прошлой неделе комплект документов по итогам освидетельствования заместителю генерального директора по флоту МСЗ Вадиму Гнилозубенко вручил старший инженер-инспектор Мурманского филиала Игорь Кравчук.

Под наблюдением РС Мурманский судоремонтный завод успешно выполнил комплекс работ по восстановлению и техническому обслуживанию корпуса, систем и механизмов «Плавдока №3» в соответствии с Правилами РС. Результатом этих работ стала возможность поднять грузоподъёмность дока до 19640 тонн, что позволит увеличить доковые мощности и принимать суда большего водоизмещения.

Данная работа является продолжением по развитию инфраструктуры Северного морского пути и развития судоремонтного кластера в Мурманской области в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации.

В настоящее время ООО «Мурманский судоремонтный завод» (входит в ЗАО «Группа компаний С7») выполняет ремонт танкера «Енисей». Об этом в своих соцсетях сообщает в соцсетях губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Впервые танкер «Енисей» проходит плановый ремонт в родном порту — на Мурманском судоремонтном заводе. Ранее такие работы выполнялись за пределами региона».

По его словам, благодаря обновлению производственной базы Мурманского СРЗ в Заполярье стало возможным выполнять сложные работы и обслуживать крупные суда.

Российский морской регистр судоходства (РС, Регистр) ведёт историю с 1913 года, работает во всех сферах морской индустрии, основываясь на принципах повышения эксплуатационной и экологической безопасности морского транспорта. РС осуществляет рассмотрение проектной документации, техническое наблюдение за постройкой и эксплуатацией судов и морских сооружений; освидетельствование судов и компаний на соответствие положениям международных конвенций; одобрение промышленной продукции и признание производств; сертификацию систем менеджмента на соответствие требованиям международных и национальных стандартов.

Сегодня РС активно развивает услуги в области инженерного консалтинга, разработки технической документации для судов в эксплуатации, морского гарантийного сюрвея, сертификации систем менеджмента и освидетельствования промышленных производств. Также РС выполняет техническое наблюдение за контейнерами всех типов, включая контейнеры-цистерны и офшорные контейнеры, подтверждает соответствие тары для опасных грузов, оказывает услуги по декларированию и сертификации опасных и навалочных грузов.

Фото: https://rs-class.org/news/general/klass-rs-registr-uspeshno-zavershil-osvidetelstvovanie-plavuchego-doka-3-murmanskogo-sudoremontnogo-/