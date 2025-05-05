«Классика Победы. Память поколений»: юные артисты Мурманской области представят спектакль по реальным историям ветеранов в честь 80-летия Великой Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Движение Первых» проведёт фестиваль патриотической театральной постановки «Классика Победы. Память поколений». В 14 городах России детские театральные коллективы представят постановки, основанные на реальных историях ветеранов Великой Отечественной войны, собранные и творчески представленные школьниками и студентами.

В Мурманске премьера постановки состоится 11 мая в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Начало в 16.00.

Регистрация для зрителей открыта по ссылке.

Фестиваль продолжает традицию создания спектаклей, приуроченных ко Дню Победы. В год 80-летия Победы участники «Движения Первых» уделили большое внимание ветеранам, проживающим в их регионах. Дети провели с ними более 30 встреч, в ходе которых узнали множество настоящих героических эпизодов. Истории об отваге и подвиге стали основой общего сценария для постановки.

Цель театральных постановок – развить у детей и молодёжи навыки деятельностного патриотизма, привить бережное отношение к истории, а также привлечь внимание сверстников к теме Победы. В спектакле задействованы 70 юных артистов – ребят из различных муниципальных образований Мурманской области (г. Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево и г. Кировск), успешно прошедшие конкурсный отбор (кастинг), а также воспитанники Детской театральной школы города Мурманска.

Зрителями постановки на фестивале станут дети и взрослые. В их числе – ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, военнослужащие и сотрудники силовых структур, участники специальной военной операции и их семьи, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, сферы культуры и искусства, а также общественные деятели.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, организаторами выступают «Движение Первых» Мурманской области при поддержке Детской театральной школы города Мурманска. Режиссёром-постановщиком выступила педагог Детской театральной школы города Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/