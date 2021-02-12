Классика вызывает зевоту, а имя Достоевского не вызывает никаких ассоциаций с современным искусством?

Опровергнуть это утверждение можно на перфолекции «Двойник. Двойник» по одноименной повести Ф.М. Достоевского. Перфолекция пройдёт в субботу, 13 февраля в 18 часов в «21А» - Центр современного искусства Центре современного искусства.

«Посетителей лекции ждут артистические декламации и танцевальные номера, интерактивный иммерсивный опыт и мультимедийный саспенс, живая музыка мурманских экспериментальных артистов, оригинальное научное исследование и книжная выставка в качестве декорации», - описывают предстоящее организаторы.

Автор лекции — филолог, специалист по творчеству Достоевского Иван Чернышов. Перформативная часть пройдет при участии актеров «Арктического театра», танцоров группы «Gust Life», участников «Школы критики» и творческого объединения «Полярный день».