Кластер северного дизайна Мурманской области существенно расширил спектр поддерживаемых направлений для креативного бизнеса и ремесленников региона

В него вошли новые направления, включенные в субкластеры «Ремесла», «Мода», «Издательская деятельность», а также новый субкластер «Косметика».

Обновленный перечень был утверждён в конце прошлого года распоряжением правительства Мурманской области от 19.12.2025 № 440-РП.

Так, в числе новых направлений предпринимательской деятельности Кластера северного дизайна Мурманской области:

в субкластере «Ремесла» - чеканка монет, изготовление медалей; производство свечей; изготовление экспонатов, визуальных макетов и/или проектов, презентаций;

в субкластере «Мода» - деятельность по зрелищно-развлекательным ярмаркам и шоу;

в субкластере «Издательская деятельность» - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот.

Новый субкластер «Косметика» (производство исключительно из местных ресурсов) включает следующие направления: мыловарение; косметические средства по уходу за кожей (кремы, лосьоны, тоники и т.д.); специализированные средства гигиены по уходу за телом и волосами (гели, шампуни и др.); парфюмерные товары, диффузоры, аромамасла.

Как сообщает региональное Министерство туризма и предпринимательства, предприниматели и юридические лица, осуществляющие данные виды деятельности, могут подать документы в Центр кластерного развития Мурманской области для вступления в кластер северного дизайна. Участие в кластере позволит малым и средним предприятиям снижать издержки, повышать конкурентоспособность и использовать синергию для совместного развития.

Обратиться в Центр можно по телефону (8152) 41 07 95 или по электронной почте: info@murmancluster.ru

Центр находится по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (1-й подъезд, 1-й этаж). Время работы (по будням): с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.

Фото (Дмитрий ДУБОВ): https://gov-murman.ru/info/news/562121/#&gid=1&pid=1