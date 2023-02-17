Клиентам АО «АтомЭнергоСбыт» стала доступна оплата услуг через «Систему быстрых платежей»

В мобильном приложении и «личном кабинете» на сайте АО «АтомЭнергоСбыт» стала доступна оплата через «Систему быстрых платежей» (СБП). Она набирает популярность во всех сервисах страны и не требует от людей дополнительных действий по введению данных банковской карты, что позволяет совершить платеж в несколько кликов.

«Анализируя потребности наших клиентов, мы видим интерес людей к простым и быстрым цифровым решениям. Внедрение новой возможности в сервисы - это логичный шаг нашей клиентской политики, которая направлена на повышение комфорта взаимодействия людей с энергетиками», – отметил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко.

Оплата через СБП производится без комиссии. Чтобы воспользоваться сервисом в мобильном приложении, его необходимо обновить, и данная функция будет доступна в разделе «Оплата».

В «личном кабинете» сервис доступен как с регистрацией, так и без нее.

К «Системе быстрых платежей» подключено более 200 банков. Оплата через СБП безопасна, производится без комиссии, занимает меньше минуты.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».