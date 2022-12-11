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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.22 18:00

Клиентам и партнёрам в этом году новогодние подарки будут дарить реже, а сотрудникам и их детям — чаще

Новогодние подарки клиентам и партнёрам будут вручать только 3 компании из 10, зато организаций, готовящих сюрпризы сотрудникам и их детям, в этом году больше, чем когда-либо. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Подарки сотрудникам будет дарить на Новый год каждая седьмая компания (14%), их детям — каждая вторая (49%), а в каждой пятой организации (21%) новогодние сюрпризы предусмотрены и тех, и для других. В этом году одарить и сотрудников, и их детей планирует рекордное за последнее десятилетие число компаний: на 3 п.п. больше, чем год назад, и на 6 п.п. больше, чем в доковидном 2019-ом. Предприятий, которые готовят сюрпризы только детям, тоже больше, чем когда-либо.

А вот на корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить: в этом году сюрпризы клиентам и партнёрам готовит 31% организаций — на треть меньше, чем год назад, и меньше всего с 2012 года.

Судя по комментариям, самые популярные новогодние бизнес-подарки — это сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Чуть реже вручают наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. В числе вариантов корпоративных подарков упоминались также варежки, кружки, мерч, ёлочные игрушки, сертификаты на услуги и прочее.

Время проведения: 10 ноября — 1 декабря 2022 года.

 

 

 

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