Клиенты мурманского «АтомЭнергоСбыта» в Кандалакше могут оплатить услуги в окне оператора

Оплата услуг на Кандалакшском участке мурманского «АтомЭнергоСбыта» стала быстрее и проще за счёт приёма платежей по безналичному расчёту и без комиссии прямо в окне оператора.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, компания продолжает повышать качество клиентского обслуживания с учётом потребностей клиентов и высоких стандартов оказания услуг. На Кандалакшском участке филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск клиенты компании могут оплатить услуги по безналичному расчёту в окне оператора без комиссии. Такая услуга действует с мая и уже позволила ускорить и упростить обслуживание в кассе.

«Ранее оплата на участке производилась только в кассе. Теперь возможности для клиентов и функционал операторов расширились. Оплату энергоснабжения и других биллингуемых услуг можно провести по безналичному расчёту и без комиссии прямо в окне оператора, при этом клиент обязательно получит напечатанный чек о проведении операции, – отметили в пресс-службе «АтомЭнергоСбыта». - Создание и внедрение цифровых технологий и решений – один из важнейших приоритетов компании. Развитие таких возможностей позволяет повысить качество оказания коммунальных услуг».

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.