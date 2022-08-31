Клиенты Мурманского филиала АО «Ситиматик» начали получать электронные квитанции

Мурманский филиал АО «Ситиматик» совместно с компанией, оказывающей биллинговые услуги региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области («АтомЭнергоСбыт»), развивают сервис по рассылке электронных квитанций ответственным потребителям, которые своевременно и в полном объёме оплачивают коммунальные услуги.

Пока дистанционный способ передачи данных используется по желанию клиента, но многие уже успели оценить его преимущества.

Регоператор обращает внимание северян на то, что в соответствии с действующим законодательством РФ – согласно ст. 154 ЖК РФ, услуга по обращению с ТКО относится к коммунальной, а это значит, что своевременная оплата обязательна для всех потребителей. В противном случае поставщик услуги может принять решение о начислении пени и штрафов.

В текущем году эксперты отмечают значительный рост популярности цифровых каналов коммуникации со стороны клиентов. Так, по сравнению с 2020 годом, процент оплаты услуг через онлайн-сервисы вырос до 24%. Потребители, получающие электронную квитанцию, не зависят от сроков доставки платёжных документов в почтовый ящик, а получают счёт на электронную почту сразу после завершения его формирования. К другим дистанционным способам передачи данных относятся «личный кабинет клиента», а также мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт», в котором можно оплачивать счета, передавать показания, узнавать новости, следить за начислениями.

Подключить электронную квитанцию можно в «личном кабинете», мобильном приложении или направить заявку по электронной почте: voprostko@murmansk.atomsbt.ru.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».