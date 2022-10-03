В Мурманской области вырос объём безналичных платежей62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 12:30

Климат в Арктике продолжает активно трансформироваться: в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41»

Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра в точке с координатами  82°37’ С.Ш. 155°31’ В.Д. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс-41».

Как сообщает aari.ru, ледостойкая платформа «Северный полюс» пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров, на лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на «большую землю». Со льда ушла первая метеосводка.

«Климат в Арктике продолжает активно трансформироваться. На текущий момент его отличительная черта - высокая изменчивость ледовых условий в морях Северного Ледовитого океана. Объём льда будет сокращаться за счёт уменьшения его толщины, но прогнозируемого ранее сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане к 2050 году не произойдёт. На период с 2030 по 2050 годы придётся фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, а ледовые условия в арктических морях будут схожи с современными. Работа наших учёных на дрейфующей полярной станции позволит проверить эти прогнозы, получать и передавать информацию, анализ которой поможет отслеживать климатические изменения. Данные наблюдений непосредственно из Центральной Арктики, в том числе будут использованы для обеспечения безопасной навигации по одной из самых перспективных мировых транспортных артерий – Северному морскому пути», - сказал Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Предполагаемое генеральное направление дрейфа проходит через приполюсный район, в Гренландское море. После выхода из пролива Фрама, платформа своим ходом придет в Мурманск.

Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина. В 2013 году программу пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике. Специалисты Арктического и антарктического НИИ проанализировали и обобщили уникальный опыт предшествующих экспедиций и нашли оптимальный вариант для долговременного базирования научно-исследовательских лабораторий – ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».

 

 

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457244402%2Fwall-165713521_5262

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Илана Шаулова: нас объединяет то, что мы ценим, храним, обычаи и то, что мы стараемся передать друг другу«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь России
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области вырос объём безналичных платежей-PRO Валюту (16+)Компании-грузоотправители заключили соглашения о ежегодном грузопотоке по Севморпути до 2035 года-PRO Энергетику (18+)Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и ООО «Тепло людям. Умба» заключили двусторонний договор на поставку «зелёной», низкоуглеродной электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: новый закон усовершенствует деятельность общин коренных малочисленных народов Севера
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика