Климат в Арктике продолжает активно трансформироваться: в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41»

Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра в точке с координатами 82°37’ С.Ш. 155°31’ В.Д. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс-41».

Как сообщает aari.ru, ледостойкая платформа «Северный полюс» пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров, на лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на «большую землю». Со льда ушла первая метеосводка.

«Климат в Арктике продолжает активно трансформироваться. На текущий момент его отличительная черта - высокая изменчивость ледовых условий в морях Северного Ледовитого океана. Объём льда будет сокращаться за счёт уменьшения его толщины, но прогнозируемого ранее сезонного исчезновения ледяного покрова в Северном Ледовитом океане к 2050 году не произойдёт. На период с 2030 по 2050 годы придётся фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания, а ледовые условия в арктических морях будут схожи с современными. Работа наших учёных на дрейфующей полярной станции позволит проверить эти прогнозы, получать и передавать информацию, анализ которой поможет отслеживать климатические изменения. Данные наблюдений непосредственно из Центральной Арктики, в том числе будут использованы для обеспечения безопасной навигации по одной из самых перспективных мировых транспортных артерий – Северному морскому пути», - сказал Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Предполагаемое генеральное направление дрейфа проходит через приполюсный район, в Гренландское море. После выхода из пролива Фрама, платформа своим ходом придет в Мурманск.

Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина. В 2013 году программу пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике. Специалисты Арктического и антарктического НИИ проанализировали и обобщили уникальный опыт предшествующих экспедиций и нашли оптимальный вариант для долговременного базирования научно-исследовательских лабораторий – ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс».

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457244402%2Fwall-165713521_5262