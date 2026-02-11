Клуб авторской песни «Бухта Надежд» отметил 45-летие коллектива концертом «Мне дорог этот край»

Юбилейный концерт состоялся во Дворце культуры «Строитель» флотской столицы.

Клуб был основан в 1981 году. Первым его председателем стал Николай Долматов - офицер Северного флота, автор и исполнитель бардовской песни. С первых шагов «Бухта Надежд» задала высокую планку: концерты проходят на городской сцене, в воинских частях. И каждый раз это не просто выступление - диалог с аудиторией, искренний и душевный.

В 2005 году коллективу было присвоено почётное звание «Народный самодеятельный коллектив», которое он неоднократно успешно подтверждал, доказывая стабильность мастерства и верность традициям авторской песни.

Сегодня коллектив возглавляют Светлана и Константин Матвеевы. Под их руководством «Бухта Надежд» продолжает развиваться, открывая новые грани жанра и вовлекая в творческое пространство северян разных возрастов и профессий.

За высокий профессионализм, преданность традициям музыкального искусства, а также значительный вклад в организацию социально значимых культурных и досуговых мероприятий на территории ЗАТО г. Североморск и Мурманской области и в честь юбилея творческий коллектив отмечен Благодарственным письмом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, Почетной грамотой Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. Кроме того, участники клуба были удостоены благодарственных писем директора дворца.

Фото (ДК «Строитель»): https://citysever.ru/novostiq/19314-klub-avtorskoy-pesni-buhta-nadezhd-otmetil-45-letie-kollektiva/#news-gal-13