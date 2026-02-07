Мурманская область. Арктика (16+)07.02.26 08:45
Клуб авторской песни «Пять углов» готовится встретить весну концертом
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашает 7 марта в 16.00 на концерт «Весне навстречу!» участников клуба авторской песни «Пять углов».
Как отмечает vk.com/odkkirova, яркая и разнообразная программа концерта создаст незабываемую атмосферу весеннего настроения. Это приятное времяпровождение зарядит жизнелюбием и положительными эмоциями.
Прозвучат песни «бардовской классики» 60-80-х годов прошлого века и современных авторов, неизменно отличающиеся своим смысловым наполнением, простыми мелодиями и искренней интонацией. Также зрители смогут насладиться весенней лирикой и авторскими произведениями участников клуба.
