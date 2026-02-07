Клуб авторской песни «Пять углов» готовится встретить весну концертом

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашает 7 марта в 16.00 на концерт «Весне навстречу!» участников клуба авторской песни «Пять углов».

Как отмечает vk.com/odkkirova, яркая и разнообразная программа концерта создаст незабываемую атмосферу весеннего настроения. Это приятное времяпровождение зарядит жизнелюбием и положительными эмоциями.

Прозвучат песни «бардовской классики» 60-80-х годов прошлого века и современных авторов, неизменно отличающиеся своим смысловым наполнением, простыми мелодиями и искренней интонацией. Также зрители смогут насладиться весенней лирикой и авторскими произведениями участников клуба.

