Мурманская область. Арктика (16+)19.12.20 11:30
Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на онлайн-встречу
19 декабря в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на творческую встречу в режиме онлайн «И пусть качает…», посвященную 65-летию участника клуба Гарри Хачатуряна.
Большую половину своей жизни капитан III ранга посвятил службе Отечеству на море, а его жена и единомышленник Нелли, всегда была его надёжным причалом. За плечами у них опыт и мудрость жизни, неугомонность, жажда служения людям и жажда творчества.
В программе концерта прозвучат произведения известных авторов и песни юбиляра на стихи любимых поэтов, тронувшие его душу.
Подключиться к мероприятию можно в группе Клуба авторской песни «Пять углов».
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