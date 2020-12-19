Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на онлайн-встречу

19 декабря в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на творческую встречу в режиме онлайн «И пусть качает…», посвященную 65-летию участника клуба Гарри Хачатуряна.

Большую половину своей жизни капитан III ранга посвятил службе Отечеству на море, а его жена и единомышленник Нелли, всегда была его надёжным причалом. За плечами у них опыт и мудрость жизни, неугомонность, жажда служения людям и жажда творчества.

В программе концерта прозвучат произведения известных авторов и песни юбиляра на стихи любимых поэтов, тронувшие его душу.

Подключиться к мероприятию можно в группе Клуба авторской песни «Пять углов».