Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает спеть вместе песни Владимира Высоцкого

24 января в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на онлайн - концерт «Поющий нерв эпохи», который пройдет в канун дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого.

Советский поэт, актер и автор-исполнитель. Его творчество трогает за живое. Сам Высоцкий о своих песнях говорил: «Я играю очень примитивно, часто слышу упреки в свой адрес по поводу этого. Примитивизация эта нарочная: я специально делаю упрощенные ритм и мелодию, чтобы это входило сразу моим зрителям не только в уши, но и в души, чтобы мелодия не мешала воспринимать текст».

25 января ему исполнилось бы 83 года.

Трансляция концерта пройдёт в группе Клуба авторской песни «Пять углов».