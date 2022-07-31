Клумба длиною в дом!

В Кировске жители домов №№2, 2а, 4 и 6 на улице Кирова второй год подряд создают необыкновенно красивые клумбы и участвуют в конкурсе «Цветущий город».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в этом году конкурсная комиссия увидела две клумбы, каждая из которых длиною - в дом! Такого ещё не было за всю историю конкурса.

Подспорьем для создания необыкновенного цветника стали подарочные сертификаты за победу в «Цветущем городе» прошлого сезона (номинация «Дебют»). На них любители цветов приобрели семена многолетников и плодородную землю, которые заботливо и со вкусом использовали в оформлении газона возле своего дома.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264901%2Fwall-148376343_54135