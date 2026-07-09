Ключ к таянию арктических льдов лежит в глубинах Атлантики

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института выявили механизм, который позволяет прогнозировать аномальное таяние многолетних льдов Гренландского моря за 1-4 года до его начала.

Исследование показало, что главный фактор деградации многолетних льдов – прогрев атлантических вод, поступающих в Северный Ледовитый океан через пролив Фрама.

Это открывает новые возможности для долгосрочного планирования в Арктике. Прогноз ледовой обстановки на годы вперёд поможет судоходным компаниям и операторам Северный морской путь точнее выбирать маршруты, сроки проводки и заранее оценивать риски.

Как отмечает vk.com/arcticandantarctic, исследование охватило почти 30 лет наблюдений – с 1996-го по 2023 год – и подтвердило: океан играет роль мощного теплового аккумулятора, способного долго сохранять аномалии тепла, влияющие на состояние ледяного покрова.

«Арктика – один из регионов, наиболее чувствительных к климатическим изменениям. Это явление широко известно как «арктическое усиление». В исследовании мы показали, что состояние старых льдов Гренландского моря во многом определяется тем, что происходит в толще воды ещё за несколько лет до видимых изменений на поверхности. Атлантические воды проникают всё глубже в Арктику, нарушают привычную стратификацию – и их тепло в итоге добирается до льда у поверхности. Океан выполняет роль теплового аккумулятора – он накапливает тепловые аномалии, которые затем достигают ледяного покрова. Полученные результаты позволяют улучшить прогнозирование не только долгосрочных трендов, но и сезонных изменений ледовой обстановки», – отметила научный сотрудник отдела океанологии ААНИИ Наталья Лис.