Ключевая ставка сохранена на уровне 21,00% годовых – ЦБ РФ

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учётом значительного роста процентных ставок для конечных заёмщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учётом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Отметим, большинство аналитиков ожидало повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. - до 23% годовых, при этом некоторые эксперты не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля.

Напомним, ЦБ в октябре повысил ставку на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года оставлял её без изменения.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 февраля 2025 года.