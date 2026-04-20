В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману Манкевичу
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.26 14:30

Ключевая задача — обеспечить качественное содержание пешеходной Ленинградской улицы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания напомнил, что в субботу состоялось торжественное открытие улицы Ленинградской в Мурманске. Мероприятие стало одним из значимых в рамках юбилейного года — 110-летия города-героя.

Новое пространство для прогулок и отдыха стало частью комплексного преображения исторического центра. Переустройство улицы из проезжей в пешеходную выполнено в рамках народной программы «На Севере – жить!» и мастер-плана Мурманской агломерации, поддержанного Президентом России и закреплённого в комплексных планах развития опорных населённых пунктов Арктики.

«Получилось современное, качественное городское пространство. Ранее это была фактически хаотичная парковка, а сейчас — полноценная пешеходная зона в центре города. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта. Теперь ключевая задача — обеспечить качественное содержание, своевременный ремонт и наполнение пространства активностями, особенно в выходные дни», — подчеркнул Андрей Чибис.

Общая площадь благоустройства составила 9 тысяч кв. метров. На территории обустроены рекреационные зоны, установлены 15 больших качелей, открыт кофейный павильон, смонтировано 30 опор освещения и система видеонаблюдения. В летний период пространство дополнительно озеленят: высадят взрослые деревья и кустарники, оформят цветники.

Открытие пешеходной улицы Ленинградской стало ещё одним шагом в формировании современной и комфортной городской среды, ориентированной на жителей и гостей Мурманска, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566098/#&gid=1&pid=21

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
