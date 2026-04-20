Ключевая задача — обеспечить качественное содержание пешеходной Ленинградской улицы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания напомнил, что в субботу состоялось торжественное открытие улицы Ленинградской в Мурманске. Мероприятие стало одним из значимых в рамках юбилейного года — 110-летия города-героя.

Новое пространство для прогулок и отдыха стало частью комплексного преображения исторического центра. Переустройство улицы из проезжей в пешеходную выполнено в рамках народной программы «На Севере – жить!» и мастер-плана Мурманской агломерации, поддержанного Президентом России и закреплённого в комплексных планах развития опорных населённых пунктов Арктики.

«Получилось современное, качественное городское пространство. Ранее это была фактически хаотичная парковка, а сейчас — полноценная пешеходная зона в центре города. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта. Теперь ключевая задача — обеспечить качественное содержание, своевременный ремонт и наполнение пространства активностями, особенно в выходные дни», — подчеркнул Андрей Чибис.

Общая площадь благоустройства составила 9 тысяч кв. метров. На территории обустроены рекреационные зоны, установлены 15 больших качелей, открыт кофейный павильон, смонтировано 30 опор освещения и система видеонаблюдения. В летний период пространство дополнительно озеленят: высадят взрослые деревья и кустарники, оформят цветники.

Открытие пешеходной улицы Ленинградской стало ещё одним шагом в формировании современной и комфортной городской среды, ориентированной на жителей и гостей Мурманска, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

