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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.21 14:45

Ключевая задача 2021 года – развитие жилищного строительства

На заседании правительства подвели итоги работы регионального Минстроя в 2020 году. Пандемия коронавируса и введенные ограничительные меры существенно не повлияли на ход строительных работ, качество и сроки сдачи объектов в Мурманской области в 2020 году. Сегодня на заседании правительства, которое губернатор Андрей Чибис провёл в режиме видеоконференции из Москвы, об итогах работы регионального Минстроя отчитался руководитель ведомства.

Как рассказал вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, несмотря на сложности из-за COVID-19, практически все поставленные задачи выполнены. Всего в зоне ответственности министерства находилось 99 объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта. В частности, было разработано 35 проектов, а также построен и капитально отремонтирован 41 объект. Среди них – открывшийся в декабре физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль» в Апатитах, фельдшерско-акушерский пункт в Краснощелье, амбулатория в Сафоново, пожарное депо в Умбе и другие. Остальные объекты – переходящие со сроком сдачи в 2021 и 2022 годах.

«За прошедший год, действительно, выполнен серьёзный объём строительных работ и итоговые показатели сами за себя говорят. Благодарю коллег за активную работу, но главное – не только подведение итогов, а постановка задач на будущее и их безусловное выполнение», – сказал Андрей Чибис.

Среди ключевых задач 2021 года, на которые указал губернатор, – развитие жилищного строительства на Севере, практическая реализация масштабного проекта по обновлению Больничного городка и плана мероприятий в рамках реновации ЗАТО. Министерству строительства Мурманской области предстоит реализовать 111 объектов, в том числе закончить возведение 5 детских садов и одной школы.

Говоря о создании нового микрорайона в Мурманске, Владислав Сандурский пояснил, что определен участок под первый жилой дом площадью порядка 7000 квадратных метров, разработан график прокладки инженерных сетей. На строительство инфраструктуры в Больничном городке областной бюджет получит 559 млн рублей по федеральному проекту «Жильё».

С корпорацией ДОМ.РФ минстрой подписал соглашение о развитии рынка арендного жилья в Заполярье, в том числе с социальной составляющей. В 2021 году в областном центре на улице Челюскинцев планируется начать строительство первого арендного дома на 100 квартир. На данный момент уже есть 4 потенциальных застройщика.

Отдельное направление работы ведомства – капитальный ремонт многоквартирных домов. Почти на 100% выполнен план 2020 года. В 252 из 255 запланированных МКД работы завершены. Так, приведено в порядок: 89 крыш, 37 фасадов, 8 фундаментов, 2 подвала, а также заменены внутридомовые сети в 51 жилом здании и 197 лифтов в 82 домах. Капремонт в Мурманске по улице Карла Либкнехта, 23 и в Кировске по проспекту Ленина в домах №3 и №13 не завершен по вине недобросовестных подрядчиков. Работы планируется сдать в 2021 году.

«Мы уже дважды обновили реестр квалифицированных подрядчиков по выполнению работ по капитальному ремонту. В него включено порядка 17 организаций. Особый контроль и по стройке, и по капремонту уделяется контрактам и соблюдению жестких сроков, прописанных в них, чтобы не допустить срывов», – отметил Владислав Сандурский.

Кроме того, в прошлом году впервые начали выплачивать многодетным семьям по 340 тысяч рублей взамен положенных им земельных участков. Денежные выплаты получили 219 заполярных семей на общую сумму свыше 70 млн рублей.

«Ключевая задача 2021 года – развитие жилищного строительства, в том числе в микрорайоне Больничный городок. Также важно уделить особое внимание индивидуальному жилищному строительству, чтобы северяне могли возводить дома в живописных местах и не уезжать за пределы региона. И третья задача – вместе с Минфином и заместителем губернатора Еленой Дягилевой подготовить предложения по увеличению объёмов поддержки, предоставляемых молодым семьям. Я прошу детально этот вопрос проработать», – по итогам доклада дал поручения глава региона Андрей Чибис, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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