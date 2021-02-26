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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 10:00

Ключевая задача региональной власти – снижение уровня бедности, увеличение доходов населения и качества жизни в Мурманской области - Александр Гуцан

Тема реализации национальных проектов и социально-экономического развития Мурманской области была продолжена вчера на совещании под руководством полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Александра Гуцана.

По итогам 2020 года в условиях борьбы с COVID-19 в Мурманской области зафиксирован рост инвестиций в основной капитал на 12,1%, производства добывающей продукции – на 4,7%, объём строительных работ увеличился на 21%.

Как отметил Александр Гуцан, анализ ключевых индикаторов развития экономики и социальной сферы Мурманской области в 2020 году показывает, что после ограничений по коронавирусу ситуацию в области удалось не только стабилизировать, но и создать условия для дальнейшего развития региона.

Это стало возможным благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, активному взаимодействию области с федеральным центром, а также ряду ключевых решений, влияющих на развитие Арктики.

«Сегодня, на фоне имеющейся динамики по преодолению последствий пандемии необходимо продолжить усилия по созданию условий для нормализации работы экономики и социальной сферы, для реализации национальных проектов. Ваша ключевая задача – снижение уровня бедности в регионе, увеличение доходов населения и качества жизни в Мурманской области, – обратился полномочный представитель к руководителям органов исполнительной власти региона и напомнил, что за достижение целевых показателей нацпроектов персональную ответственность несут главы регионов и их команды. – Здесь, за Полярным кругом, от вашей команды жители ждут реальных преобразований: доступного и комфортного жилья, повышения качества и доступности медицинских услуг, хороших дорог, благоприятных условий для самореализации», – подчеркнул Александр Гуцан.

Мурманская область принимает участие в большинстве федеральных проектов. Из 167 основных показателей по национальным проектам в 2020 году не достигнуто 9. Полномочный представитель акцентировал особое внимание руководителей органов исполнительной власти Мурманской области на необходимости повысить эффективность работы по реализации на территории региона национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации.

Губернатор Андрей Чибис, выступая перед участниками встречи, сообщил, что показатель исполнения мероприятий в прошлом году составил почти 95%, в 2019 – 92%.

«Но вопрос не в показателях и процентах, а в том, что меняется благосостояние и качество жизни северян. Мы дополнительно к нацпроектам радикально увеличили набор мероприятий в части муниципальных дорог и объектов благоустройства. Увеличим, кстати, и в этом году благодаря дополнительным доходам. Пандемия, конечно, повлияла на организацию работы подрядных организаций. По некоторым объектам сроки сдачи в силу целого ряда причин сдвинуты вправо», – прокомментировал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, рабочий визит в Мурманскую область полпред Президента Александр Гуцан начал с посещения спортивных и культурных объектов. В их числе Мурманский областной драматический театр, реконструкция которого ведётся по нацпроекту «Культура». Большой объем работ выполнен, но подрядчик отстает от графика. Из-за пандемии были нарушены сроки поставки мрамора для облицовки стен и пола, а также нестандартных больших дверей – их делают в Краснодаре.

Губернатор Андрей Чибис потребовал завершить ремонт театра до осени при полном сохранении качества. По поручению главы региона заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский будет ежедневно лично контролировать ход работ.

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