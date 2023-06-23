Ключевое мероприятие всероссийской акции «Вода России» пройдёт 24 июня в МурманскеНе нарушайте границы опасной зоны!
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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 17:30

Ключевое мероприятие всероссийской акции «Вода России» пройдёт 24 июня в Мурманске

Ключевое мероприятие Всероссийской акции «Вода России» состоится 24 июня в Мурманске в рамках масштабного Форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся».

В ходе фестиваля участники смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть фильмы, узнать о ведущих областях производства в регионе, поучаствовать в «Мозговом штурме» наиболее актуальных проблем арктической зоны, посадить деревья с волонтёрами «Сада памяти», а также, разумеется, принять участие в очистке берегов Кольского залива от мусора в рамках акции «Вода России».

Вместе с волонтёрами на уборку берегов Кольского залива выйдут губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, руководитель общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, лидер Акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, амбассадор «Воды России», актриса Юлия Михалкова, представители СМИ и волонтёрских организаций.

Главным «уловом» всех уборок форума-фестиваля станет поднятие судна в районе Кольского залива. Увидеть процесс повезёт тем, кто придёт на уборку береговой линии и присоединится к волонтёрам «Воды России» и «Чистой Арктики».

«Если собрать весь мусор, который волонтёры «Воды России» собрали только за прошлый годы, сложить в контейнеры с мусором и поставить их рядом, то получится больше площади небольшой страны. Но гораздо важнее другое. Мы не только верим в принцип, который адресуем всем любителям отдыха на природе «принёс — забери», но и убеждаемся на практике, что он реально работает, что люди действительно стараются поддерживать чистоту. К примеру, совсем недавно, 9 июля, состоялось крупное мероприятие «Воды России» на берегу озера Тургояк в Челябинской области. В этом же месте мы были с уборкой и год назад, и тогда убрали в семь раз больше мусора! Это значит, что, если кто-то поучаствовал в субботнике, он те только не будет мусорить сам, но и подаст пример окружающим. Это особенно важно Арктике, ведь местные экосистемы особенно хрупки», — рассказал Илья Разбаш.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, для тех, кто никогда не был за Полярным кругом – это отличная возможность совместить туристическую или рабочую поездку с экоповесткой. Именно на таких форумах-фестивалях заводятся новые друзья и раскрывается историческая самобытность региона. Именно здесь можно познакомиться с уникальной культурой саамов, попробовать новые блюда местной кухни и внести свой вклад в чистоту заполярного края.

Каждый принявший участие в субботнике волонтёр сможет получить почётную грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» и прикрепив с помощью кнопки «Я – волонтёр» фотографии к отчёту о прошедшем мероприятии, выбрав необходимое событие в разделе «Прошедшие мероприятия» вышеупомянутого сайта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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