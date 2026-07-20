Ключевой темой оперативного совещания стали вопросы реализации программы «Реновация ЗАТО»

Отчёт о результатах реализации программы за прошедшие 7 лет и ходе выполнения работ в текущем году представила Александра Карпова, глава регионального Минстроя.

Проект реновации закрытых городов Мурманской области был инициирован Андреем Чибисом в 2019 году. Населённых пунктов, в которых проживают военнослужащие и их семьи, всего пятнадцать. Создание комфортных условий проживания - это приоритетная задача правительства региона.

За 7 лет инфраструктура ЗАТО значительно улучшилась – обновили существующие объекты, возвели новые. Например, 10 спортивных объектов, в том числе крытый бассейн в Североморске, 6 объектов культуры, школы, детские сады и медицинские учреждения. Помимо этого, отремонтированы дворовые территории, подъезды и дороги. Приведены в порядок 44 социальных объекта.

В 2026 году планируется реализовать 66 мероприятий, также продолжается работа над текущими проектами.

Напомним, в ходе пленарного заседания Международного арктического форума по поручению Президента Российской Федерации программа по реновации ЗАТО продлена до 2030 года. Комплексный план утвердили в начале июня.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это очень серьёзный ресурс, вместе с региональными деньгами это порядка 50 млрд рублей на четыре года. Очень важно максимально быстро двигаться, а, самое главное, крайне внимательно относиться к качеству работ».