Ключевые линии электропередачи Кольской энергосистемы обследуют с использованием тепловизоров

В 2024 году филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Северо-Запада выполнит тепловизионный контроль девяти линий электропередачи 110-330 кВ, обеспечивающих электроснабжение Мурманской области. Эти работы позволят предупредить риск возникновения технологических нарушений. Общая протяженность обследуемых участков ЛЭП составит 200 км.

Особое внимание будет уделено объектам, расположенным в районах с существенным риском гололедообразования из-за повышенной влажности воздуха и сильных ветровых нагрузок. В том числе это ЛЭП, участвующие в электроснабжении Мурманского транспортного узла, выдаче мощности Кольских АЭС и ВЭС, Серебрянского и Нивского каскадов ГЭС.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, благодаря тепловизионному обследованию энергетики могут контролировать состояние ЛЭП – качество соединения шлейфа, состояние натяжных и соединительных зажимов. С помощью устройств инфракрасного контроля фиксируются малейшие температурные изменения, что позволяет оперативно выявлять дефекты. Диагностика ЛЭП проводится на регулярной основе для организации своевременных ремонтов.

Фото: https://gov-murman.ru