Ключевые тенденции на рынке труда: складская сфера постепенно насыщается

«Ozon» и сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» провели анализ рынка труда в складской отрасли, чтобы оценить текущие тенденции в сфере занятости, динамику оплаты труда и выявить наиболее востребованные профессии.

По данным исследования, количество вакансий в транспортно-логистической отрасли снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом число резюме выросло на 12%. Менее заметно снижение активности работодателей в Санкт-Петербурге и Подмосковье (минус по 8%), а число соискателей в большей степени выросло в Краснодарском крае (+18%), Республике Татарстан (+15%), Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях (плюс по 14%).

Спрос на квалифицированный складской персонал в целом остается на высоком уровне. Самыми востребованными на платформе «SuperJob» среди складских профессий являются комплектовщики, кладовщики и менеджеры по складской логистике. В топ-5 также входят грузчики и заведующие складами.

«Ozon» подтверждает, что активно набирает операторов склада и специалистов сортировочного центра. Они могут выполнять разные операции на складе и работать на участках упаковки, приёмки, сортировки товара. Также маркетплейс находится в поиске курьеров, которые осуществляют доставку посылок в пункты выдачи заказов или по адресу покупателя.

Зарплатные показатели в отрасли демонстрируют положительную динамику. В Москве наибольший прирост за год зафиксирован у упаковщиков (+17%, медианная зарплата составляет 70 тысяч рублей) и грузчиков (+14%, 80 тысяч рублей). Оплата труда кладовщиков увеличилась на 13% и составила в среднем 85 тысяч рублей. Средняя оплата труда линейного складского персонала в Москве после вычета налогов колеблется от 70 тысяч до 85 тысяч рублей в зависимости от специальности. Начальники склада и менеджеры по складской логистике в среднем получают 110 тысяч—120 тысяч рублей. Их доход вырос на 9% и 10% соответственно.

Максимальная оплата труда линейного персонала может варьироваться от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, менеджера по складской логистике доходить до 180 тысяч рублей, а заведующего складом — до 250 тысяч рублей.

Региональные различия в оплате труда остаются существенными. Среди рассматриваемых городов меньший разрыв со столицей наблюдается в Санкт-Петербурге (средний уровень ниже на 17—18%), Екатеринбурге (ниже на 26—27%), Новосибирске и Красноярске (ниже на 30—32%), а также в Казани (ниже на 31—32%).

«Ozon» рассказал, как выстраивает систему подбора персонала с учётом сезонных факторов: в высокий сезон нагрузка на логистические комплексы растёт, а значит требуется больше сотрудников — осенью ожидается рост спроса на услуги маркетплейса в три раза. Такой вопрос «Ozon» решает не в момент сильной нагрузки, а на протяжении всего года. Речь идёт про усовершенствование процессов, налаживание цепочек поставок, улучшение мер безопасности, а также про разные форматы сотрудничества на складе. Это как штатные позиции, так и возможность брать отдельные задания через приложение «Ozon Job». Платформенная занятость может быть удобна тем людям, которые хотят подработать на складе в свободное от основной деятельности время, а также самостоятельно формировать график работы.

Работа на складе, как правило, не требует наличия профессиональной экспертизы или опыта, поэтому может быть востребована как у молодёжи в качестве подработки, так и у соискателей в возрасте от 40 лет. На текущий момент 60% работников складов «Ozon» — это кандидаты от 25 до 40 лет. А по 20% приходится на возраст 18—25 и 40—55 лет. Для более возрастных соискателей эта работа, как правило, уже является тяжелой с точки зрения физической нагрузки. В начале лета ожидается высокий спрос на сотрудников на складах маркетплейса в Казани, Зеленодольске, Хабаровске, Невинномысске, Уфе и Чапаевске, и «Ozon» планирует перераспределять трудовые ресурсы на эти объекты.

«Мы продолжаем развивать логистическую и транспортную инфраструктуру, чтобы каждый покупатель, даже из самых отдалённых поселений страны, где нет широкого выбора товаров оффлайн, мог быстро получить свой заказ. А продавцы — снизить стоимость доставки. Слаженную работу склада и эффективность складских операций – от приемки товара на склад до упаковки и отгрузки – обеспечивает каждый работник. Для нас важно предоставить им достойные условия труда — работу на территории современных логистических объектов с зонами для отдыха, с обучением основным операциям, достойной оплатой и удобным графиком», — поделился Руслан Эминов, директор по логистике «Ozon».