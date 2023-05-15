Ключевым мероприятием праздника «Последний звонок» в Мурманской области станет Фестиваль молодёжных субкультур

В преддверии экзаменов для выпускников будет организован праздник «Последний звонок». Его ключевым мероприятием в Мурманске станет Фестиваль молодёжных субкультур. Такую информацию сегодня на оперативном совещании озвучил губернатор Андрей Чибис.

Праздник пройдёт во вторник, 23 мая, с 13.00 в спортивном комплексе «Долина Уюта», где для гостей будут организованы развлекательные и информационные площадки. Подробнее о них в своём докладе рассказал руководитель АНО «Спорткульт51» Денис Шляпников.

«Эти мероприятия уже завоевали сердца молодёжи. Отмечу одну из площадок – профориентационную. Она называется «Куда пойти учиться» и организована региональным министерством образования. На ней выпускники смогут пообщаться с представителями Центра опережающей профессиональной подготовки Мурманской области, колледжей, узнать о возможностях будущего единого вуза. Прошу ребят обратить на неё особое внимание», – отметил глава региона.

По словам губернатора, тема профориентации школьников сегодня является наиболее актуальной: в этом году в региональную систему образования будет внедрён целый набор дополнительных мероприятий по профессиональной ориентации с чёткой подачей для детей разного возраста.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что на минувшей неделе в рамках трёхлетия территории опережающего развития «Столица Арктики» состоялась экскурсия для школьников и студентов. Вместе с главой региона молодёжь посетила Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, порт «Лавна», терминал «Ударник» и мост будущего Мурманского транспортного узла, познакомилась с руководителями предприятий и узнала больше о требованиях к соискателям.

«Часть ребят заинтересовалась работой на предприятиях ТОР «Столица Арктики». Очень важно, чтобы такие экскурсии системно продолжались, – дети должны знать о перспективах развития региона, его возможностях и оставались учиться на Севере или возвращались сюда трудиться. Это будет частью нашей работы с нового учебного года», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru